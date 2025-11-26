MN - La conferenza stampa di Massimiliano Allegri è stata anticipata alle ore 14

News
di Lorenzo De Angelis
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri è stata anticipata alle ore 14 per questioni logistiche. Inizialmente l'intervento del tecnico rossonero era previsto per le ore 15, ma invece presenterà la sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio con un'ora di anticipo. 

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it

