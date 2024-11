Gabbia: "Mi sento importante nella squadra e ben voluto da tutti"

In merito al rinnovo con il Milan e al suo momento, Matteo Gabbia ha dichiarato a Milan TV: "Sono sicuramente felicissimo. È davvero un bel momento per me, personale. Sono contento perché è un sogno che si realizza e la continuazione di storia che è iniziata tanti anni fa. Quindi davvero sono molto molto felice".

Sul momento che sta vivendo: "Sono arrivato in un momento della carriera personale, dove mi sento importante a livello di squadra, mi sento ben voluto in tutto quello che è l'ambiente di Milanello, di Casa Milan. E di conseguenza sono molto felice e spero che questo possa essere un inizio per un qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni".