Il 2020 è stato un anno davvero speciale per Matteo Gabbia che ha fatto il suo esordio assoluto sia in Serie A che in Europa League (esclusi i preliminari): in campionato, il giovane difensore centrale rossonero ha debuttato il 17 febbraio contro il Torino, mentre il 26 novembre ha giocato la sua prima partita europea contro il Lille.