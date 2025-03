Gabbia riabbraccia Florenzi: "Finalmente sei tornato"

La lunga attesa e il lungo recupero sono finiti: Alessandro Florenzi è tornato a lavorare in gruppo a Milanello e presto potrebbe rientrare nella lista dei convocati rossoneri per la parte finale di stagione. Il laterale italiano ha saltato, di fatto, tutta la stagione dopo l'infortunio subito nella prima amichevole della tournée estiva negli Stati Uniti, allo Yankee Stadium contro il Manchester City. Un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko per tutti questi mesi.

Florenzi è da sempre molto amato e apprezzato dai compagni di spogliatoio: lo si è visto anche oggi. Un amico come Matteo Gabbia ha pubblicato nelle sue stories di Instagram una foto che lo ritrae al lavoro con il numero 24 rossonero. Sopra la dedica speciale: "Finalmente sei tornato!"