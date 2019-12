Gabbia, un esordio in Serie A sfiorato contro l'Atalanta

Dopo poco meno di venti minuti, nel match tra Atalanta e Milan, Stefano Pioli ha mandato a scaldare Matteo Gabbia, giovane difensore rossonero che deve ancora esordire in Serie A. Il motivo? Il tecnico rossonero non era soddisfatto dalla prestazione di Musacchio, il quale avrebbe dovuto scivolare dalla parte di Conti per aiutarlo in marcatura su Papu Gomez: un movimento mai effettuato dall'argentino nei primi minuti di gioco. La situazione poi si è calmata e il centrale classe 1999 è rimasto in panchina.