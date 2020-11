Gabbia verso la convocazione per il Lille: dal 17 febbraio mai quattro centrali a disposizione

Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo e, con tutta probabilità, sarà convocato per sfida di giovedì contro il Lille. Qualora il centrale varesino fosse presente, per il Milan sarà la prima volta da tempo immemore con quattro centrali a disposizione. E' dalla sfida col Torino dello scorso 17 febbraio che Pioli non dispone di quattro difensori.