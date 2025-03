Galeone sul futuro di Allegri: "Credo in suo possibile ritorno al Milan"

Intervenuto in onda ai microfoni di Radio KissKiss, l'ex calciatore ed allenatore Giovanni Galeone è intervenuto su uno dei più caldi temi d'attualità del momento, ovvero il futuro di Massimiliano Allegri, che dopo aver rifiutato la ricca offerta dell'Al-Ahli sembrerebbe essere in procinto di tornare ad allenare in Serie A a partire dalla prossima stagione. Dalls scelta del livornese potrebbe poi scaturirsi un incredibile valzer di panchine, proprio come successo la scorsa estate:

"Allegri non tornerà mai più alla Juvetus. Credo invece nel possibile ritorno al Milan. Gasperini potrebbe invece essere il nuovo allenatore della Juventus..."

ALLEGRI NOME CALDO PER LA PANCHINA DEL MILAN

Tra tutti i nomi accostati alla panchina del Milan in questi giorni, quello di Massimiliano Allegri sembrerebbe essere quello che mette più d'accordo tutti dalle parti di via Aldo Rossi. Vincente e con una certa esperienza in Italia, il livornese potrebbe andare a ricreare in rossonero il binomio con Paratici che ha permesso alla Juventus di imporsi non solo in Italia ma anche in Europa dal 2014 al 2019 in pratica.

Ovviamente la scelta del nuovo allenatore passerà molto per quella del direttore sportivo, ma l'impressione è che Allegri sia in ogni caso il profilo perfetto sul quale andare a puntare, anche perché godrebbe della fiducia e stima di tutta l'area dirigenziale rossonera, compresa quella di Zlatan Ibrahimovic, nonostante i due abbiano avuto più di qualche diverbio nel corso della stagione 2011/12. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.