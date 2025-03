Galeone sul Milan: "Buona squadra, giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi"

In questa fase dell'anno, con la stagione del Milan che per essere salvata in corneri avrebbe bisogno di una insperata qualificazione in Champions League, si sta parlando moltissimo di chi potrebbe essere il sostituto di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera se, come sembra, il portoghese dovesse salutare al termine della stagione. Tra i papabili candidati anche Massimiliano Allegri. Di Max e di Rafael Leao ha parlato Giovanni Galeone, ex tecnico di Serie A e mentore dello stesso allenatore livornese, ospite di Telelombardia.

Milan, parla Galeone

"Milan una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Recupererebbe Loftus-Cheek e Maignan al top. Con Allegri basterebbero un paio di difensori per puntare in alto. Leao? A chi non piace... Come si fanno a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata, ha qualità formidabili. Piace sicuramente ad Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori. Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore...".