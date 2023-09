Galli: "Già diversi anni fa arrivavano squadre che volevano Camarda, la famiglia ha voluto fortemente rimanere al Milan"

Filippo Galli, ex direttore del settore giovanile del Milan, parla così di Francesco Camarda che all’esordio in Youth League contro il Newcastle ha segnato una doppietta: “Anche quando sono andato via io, nel 2018, si vedeva che era un talento. Già allora arrivavano altre squadre che volevano portarlo via, il tesseramento allora valeva un anno. La famiglia ha voluto fortemente rimanere al Milan. Al di là del gol c’è il movimento, la freddezza… È bello che lo si faccia giocare anche due anni sotto età e che si rischi. Merito ad Abate che lo ha messo”.