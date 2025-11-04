Galli: "Leao sta diventando Leader, e dico che Gimenez esploderà, ne sono convinto"

vedi letture

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex Milan Giovanni Galli ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e dicendo: "Questo Milan è da scudetto".

La cura Allegri sembra aver fatto bene anche a Leao, mai così continuo come quest’anno.

"Rafa sta diventando leader. È un giocatore che deve trovare il suo equilibrio: gli attaccanti sono altalenanti fino ai 24-25 anni, Leao adesso ne ha 26 e mi sembra pronto al definitivo salto di qualità. Allegri lo pettina e lo spettina, come diciamo noi in Toscana. Gli sta addosso e lo stimola: mi sembra il modo giusto per farlo maturare. Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente...".



Secondo molti addetti ai lavori, a questo Milan manca solo un grande bomber per vincere il campionato: cosa risponde?

"Vado un po’ controcorrente e dico che Gimenez esploderà: ne sono convinto. Per il messicano è stato fatto un investimento importante, per cui il ragazzo va supportato. Me lo ricordo al Feyenoord, faceva tanti gol. Gimenez, però, deve rendersi conto che ora è in una dimensione diversa e molto alta. Perciò deve regolarsi di conseguenza, se vuole imporsi in Italia. Le capacità le ha: dipende solo da lui".