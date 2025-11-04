Galli: "Leao sta diventando Leader, e dico che Gimenez esploderà, ne sono convinto"

Galli: "Leao sta diventando Leader, e dico che Gimenez esploderà, ne sono convinto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10News
di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex Milan Giovanni Galli ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e dicendo: "Questo Milan è da scudetto".

La cura Allegri sembra aver fatto bene anche a Leao, mai così continuo come quest’anno. 
"Rafa sta diventando leader. È un giocatore che deve trovare il suo equilibrio: gli attaccanti sono altalenanti fino ai 24-25 anni, Leao adesso ne ha 26 e mi sembra pronto al definitivo salto di qualità. Allegri lo pettina e lo spettina, come diciamo noi in Toscana. Gli sta addosso e lo stimola: mi sembra il modo giusto per farlo maturare. Prima veniva troppo coccolato dall’ambiente...". 
 
Secondo molti addetti ai lavori, a questo Milan manca solo un grande bomber per vincere il campionato: cosa risponde? 
"Vado un po’ controcorrente e dico che Gimenez esploderà: ne sono convinto. Per il messicano è stato fatto un investimento importante, per cui il ragazzo va supportato. Me lo ricordo al Feyenoord, faceva tanti gol. Gimenez, però, deve rendersi conto che ora è in una dimensione diversa e molto alta. Perciò deve regolarsi di conseguenza, se vuole imporsi in Italia. Le capacità le ha: dipende solo da lui".  