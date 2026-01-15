Galliani ha presentato in Senato il libro "Diritto, economia ed etica dello sport. Prospettive interdisciplinari”

Sui propri canali social Adriano Galliani ha condiviso l'emzione di aver presentato in Senato il libro "Diritto, economia ed etica dello sport. Prospettive interdisciplinari”, che affronta lo sport in modo completo, sotto ogni punto di vista. Nella didascalia l'ex amministratore delegato di Milan e Monza ha così scritto:

"Lo sport è sempre stato la mia vita. A cinque o sei anni, quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, rispondevo senza esitazione: il presidente del Monza. Ho avuto la fortuna di incrociare lo sport con il mondo dei media: l’incontro con Silvio Berlusconi nel 1979 mi ha permesso di unire queste due passioni. Anche quando ho ricoperto ruoli manageriali, ho sempre seguito direttamente lo sport, dall’acquisto dei diritti televisivi alla gestione delle grandi competizioni.

Oggi in Senato abbiamo presentato il libro “Diritto, economia ed etica dello sport. Prospettive interdisciplinari” alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Questo libro ha un grande merito: affronta lo sport in modo completo, mettendo insieme economia, diritto ed etica. La televisione ha trasformato lo sport da fenomeno limitato a evento globale, creando enormi opportunità economiche ma anche nuovi squilibri. I grandi eventi e le vittorie sportive hanno un impatto diretto sull’immagine e sull’economia di un Paese".