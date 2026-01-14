Il Milan gioca spesso in settimana in trasferta, la protesta del tifo organizzato

Nella giornata odierna la Lega Serie A ha pubblicato gli orari per i prossimi turni di campionato, con Bologna-Milan prevista per martedì 3 febbraio. Una scelta che ha provocato la protesta del tifo organizzato rossonero, con la Curva Sud Milano che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia per evidenziare come i rossoneri in trasferta quest’anno abbiano giocato in settimana e non durante il weekend.

Lecce-Milan, venerdì

Milan-Pisa, venerdì

Atalanta-Milan, martedì

Torino-Milan, lunedì

Cagliari-Milan, venerdì

Milan-Genoa, giovedì

Como-Milan, giovedì

Bologna-Milan, martedì