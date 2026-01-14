MN - Pauluzzi (L'Équipe): "Maignan potrebbe essere considerato come il portiere più forte della storia del Milan, ma questo dovrà essere accompagnato da trofei"

Campo, mercato, e prolungamenti di contratto attesi da tempo. Il Milan sta giocando diverse partite nella stessa stagione. Una delle notizie più importanti è il riavvicinamento con Mike Maignan: dopo settimane di stallo, le parti stanno sciogliendo le ultime riserve prima di prolungare il contratto del portiere francese. Per affrontare questo argomento, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Valentin Pauluzzi, collega de L'Équipe. Ecco un estratto delle sue parole:

Maignan può diventare una bandiera rossonera?

"Il Milan ha avuto grandi bandiere, c'è gente che ha giocato dieci stagioni in rossonero e non è considerato una bandiera. Il Milan è una squadra che nella sua gloriosa storia ha avuto tante leggende in tutti i ruoli, forse meno in quello del portiere. Dida ha avuto alti e bassi, Rossi è stato un buon portiere, poi Cudicini e Abbiati. Maignan tra qualche anno potrebbe essere considerato come il portiere più forte della storia del Milan, ma questo dovrà essere accompagnato da trofei. Difficilmente puoi pretendere di entrare nella Hall of Fame senza vincere almeno un trofeo internazionale. Questo è il peso di una storia come quella del Milan".