L'Inter fatica ma batte il Lecce grazie ad Esposito: nerazzurri a +6 sul Napoli

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Contro il Lecce l'Inter fatica, corre e suda per 78 minuti, ma riesce a trovare la rete che le permette la prima mini fuga del campionato. A San Siro il recupero della 16ma giornata finisce 1-0. A decidere il match è Pio Esposito, entrato dalla panchina al posto di Bonny, che ribadisce in rete un tiro di Lautaro Martinez respinto da Falcone. Grazie anche allo 0-0 tra Napoli e Parma, i nerazzurri volano a +6 sui partenopei, in attesa della risposta del Milan, impegnato domani contro il Como. (ANSA).