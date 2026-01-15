Nessuno come il Milan in Serie A: la curiosa statistica sui gol dei rossoneri

vedi letture

Dopo il pareggio di Firenze, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera a Como contro i ragazzi di Fabregas, match valido per il recupero della 16^ giornata. In contemporanea ci sarà anche Verona-Bologna. Il Milan dovrà assolutamente tornare a vincere dopo gli ultimi due amari pareggi contro Genoa e Fiorentina.

Di seguito statistiche e curiosità verso la sfida contro i comaschi:

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (quattro, incluso uno all'ultima giornata, contro la Fiorentina) con gol segnati negli ultimi cinque minuti di gioco in questo campionato; le ultime due reti dei rossoneri in Serie A sono infatti arrivate dal minuto 90 in avanti.

Solo l'Inter ha segnato più gol (nove) del Como (otto, come la Lazio) nel quarto d'ora finale di partita in questo campionato e soltanto l'Inter ne ha realizzati di più (18) della squadra lariana (15) dal 61' in avanti, cioè nell'ultima mezz'ora di gioco.

Le parole di Alexis Saelemaekers verso la sfida contro il Como

"Il Milan è stata la mia prima casa da quando sono andato via da quella vero in Belgio. La gente mi ha fatto sentire bene quando sono arrivato, come se fossi della loro famiglia: per me, essendo anche stato fuori a Bologna o Roma, è rimasto sempre un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare qua. Sono molto contento. Ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana. Abbiamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi che sono arrivati stanno aggiugnendo qualcosa alla squadra. Non c'era un momento migliore per tornare qua a casa. Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime ma penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa verso il titolo. Noi lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove arriveremo alla fine".