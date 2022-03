Galliani: "Ibrahimovic può dare ancora molto a questo Milan"

MilanNews.it

Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha parlato così dello Zlatan Ibrahimovic di oggi: "È chiaro ed evidente che sono passati 10 anni - ha detto Galliani ai nostri microfoni. Mi ricordo da ragazzo di Altafini che andò alla Juventus e nell’ultimo quarto d’oro risolveva tante partite. Ibra può darti ancora molto, non come quantità di minuti ma come qualità di minuti