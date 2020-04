Galliani: "Io e Sacchi convincemmo Berlusconi a prendere Rijkaard e non Borghi"

Intervenuto su TeleLombardia, l'ex dirigente rossonero Adriano Galliani ha raccontato un aneddoto sull'acquisto di Frank Rijkaard:

La fatica più grande che ha fatto per convincere il presidente su qualcosa che non era convinto? “Nel 1988 Arrigo e io dovevamo convincerlo a mollare Borghi e prendere Rijkaard. Nella partita fra Argentinos Juniors e Juventus vedemmo questo straordinario talento che era Borghi. Ai tempi si potevano avere solo 3 stranieri in squadra, e quindi se fosse arrivato Borghi non avremmo potuto prendere Rijkaard. Borghi tra l’altro aveva fatto un grandissimo campionato, ma Arrigo e io spingevamo col presidente per fargli spendere un sacco di soldi e prendere Rijkaard”.