Galliani: "Nuova Champions? Affascina chi la gioca, non chi non c'è. Perché i soldi vanno alle partecipanti"

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato quest'oggi all'ingresso dell'assemblea di Lega Serie A a Milano, soffermandosi tra le altre cose (qui le dichiarazioni integrali) su alcune voci di mercato: "Può arrivare Jovic? Non è un sogno, sappiamo che il mercato e le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore. Se fosse aperto una settimana si farebbe tutto in sette giorni, invece è aperto un mese e si fanno tante chiacchiere".

Quattro italiane hanno superato il turno in Champions.

"I playoff però vanno vinti, quindi guardiamo quelle che andranno agli ottavi. Speriamo bene, perché dobbiamo mantenere il primo o il secondo posto nel ranking per avere cinque squadre in Champions anche nella prossima stagione".

Questo nuovo format della Champions la appassiona?

"Affascina chi la gioca, non chi non c'è. Perché i soldi vanno alle partecipanti".