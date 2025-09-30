Galliani: "San Siro a Milan e Inter? Molto felice. Sono legato al Meazza, ma..."
Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha detto la sua a tuttomercatoweb.com dopo che il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera della cessione di San Siro a Milan e Inter: "Sono molto felice di questa saggia decisione del Consiglio Comunale che consente così a una città come Milano, già all'avanguardia in tanti settori, di esserlo anche in questo con la costruzione di uno stadio nuovo. Sono molto legato a San Siro e l'ho sempre difeso ma il Meazza ha quasi 100 anni e non ha più le caratteristiche per le partite UEFA. Molto bene che sia stata presa una decisione come questa".
Questo il comunicato congiunto di Milan e Inter: "AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città. In attesa della comunicazione ufficiale dell'esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell'iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo".
