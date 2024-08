Galliani sul trofeo Silvio Berlusconi: "Ha grande valore per noi. Se il Milan ha vinto tutto e se il Monza è qui lo dobbiamo tutti a lui"

Venerdì 9 agosto 2024, nel pre-partita della sfida valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Monza-Sudtirol, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “La scelta di Nesta? Alessandro è stato un grande giocatore e secondo me diventerà anche un grande allenatore. Ma è stato scelto non per il rapporto affettivo ma perché abbiamo valutato che fosse un allenatore che aveva più somiglianze al modo di giocare di Palladino e non volendo cambiare grand parte della squadra e dopo aver analizzato i dati e fatto un casting tra molti allenatori, ha vinto Nesta.

Che allenatore è Nesta e a chi potrebbe assomigliare? "Nesta è stato un monumento del calcio quando giocava. Come allenatore gioca leggermente diverso da Palladino ma la scelta è caduta su di lui perché sa interpretare bene il modulo 3-4-2-1. Quello che non capisco di certe società è che cercano un allenatore per un modulo di gioco poi magari non arriva quel mister e ne scelgono un altro che gioca con un altro modulo che li costringe a cambiare tantissimi giocatori. La scelta di Nesta è stata fatta approfonditamente sul suo modo di giocare. Ci sono movimenti un pochino diversi ma il modo di giocare è simile a quello di Palladino".

Dopo Di Gregorio e Colpani che hanno fatto il grande salto, chi della rosa di quest’anno potrebbe farlo l’anno prossimo? "Daniel Maldini. Se dovessi puntare su un giocatore punterei su di lui. Gli vedo fare cose straordinarie in allenamento".

Martedì 13 agosto la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi a San Siro. "Per noi ha un grande valore morale perché se il Monza è qui e se il Milan ha vinto tutto lo dobbiamo tutti sempre e solo a Silvio Berlusconi e dobbiamo ricordarcelo per tutta la vita”.