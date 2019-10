Gandini: "Il Milan non è un'azienda come le altre. Risollevare il valore economico senza risultati è impossibile"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del fondo Elliott: "Il Milan non è una azienda come le altre, ha il privilegio di poter lavorare con le emozioni e i sentimenti della gente. Un fondo di investimento può sentirsi un po' a disagio nel gestire una società sportiva, ma si è fatto sentire attraverso investimenti e soluzioni a breve termine che non sempre hanno funzionato. Sono certamente determinati a fare il proprio mestiere, ma risollevare il valore economico senza risultati è impossibile..."