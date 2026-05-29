Ganz critica Cardinale: "Quando i presidenti sono sul posto, tutto è più facile"

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Simone Ganz, ex attaccante del Milan, ha criticato neanche troppo velatamente Gerry Cardinale e il suo assenteismo da Milano

È ancora molto fresca la delusione dell'ambiente Milan dopo il fallimento della qualificazione in Champions League. Non c'è stato neanche troppo il tempo di assimilarla che già è accaduto di tutto: meno di 24 ore dopo la sconfitta contro il Cagliari a San Siro, Gerry Cardinale ha preso in mano le operazioni e ha esonerato Allegri, Furlani, Tare e Moncada in un colpo solo. Una nuova era milanista che però deve ancora decollare, dal momento che ancora nessun sostituto è stato trovato.

L'ex giocatore e allenatore femminile rossonero Simone Ganz ha parlato del Milan a margine della presentazione di Legends, spin-off del podcast di Stefano Eranio Derbyssimo. Le sue dichiarazioni riportate questa mattina dai colleghi di Tuttosport: "L’ultima partita ha rovinato tutto il campionato rossonero. Sono state mandate via 4 persone, ne arriveranno altrettante: aspettiamo tutti un Milan diverso. Servono idee chiare. E quando i presidenti sono presenti e sul posto, tutto è molto più facile".