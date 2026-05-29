Ganz critica Cardinale: "Quando i presidenti sono sul posto, tutto è più facile"
È ancora molto fresca la delusione dell'ambiente Milan dopo il fallimento della qualificazione in Champions League. Non c'è stato neanche troppo il tempo di assimilarla che già è accaduto di tutto: meno di 24 ore dopo la sconfitta contro il Cagliari a San Siro, Gerry Cardinale ha preso in mano le operazioni e ha esonerato Allegri, Furlani, Tare e Moncada in un colpo solo. Una nuova era milanista che però deve ancora decollare, dal momento che ancora nessun sostituto è stato trovato.
L'ex giocatore e allenatore femminile rossonero Simone Ganz ha parlato del Milan a margine della presentazione di Legends, spin-off del podcast di Stefano Eranio Derbyssimo. Le sue dichiarazioni riportate questa mattina dai colleghi di Tuttosport: "L’ultima partita ha rovinato tutto il campionato rossonero. Sono state mandate via 4 persone, ne arriveranno altrettante: aspettiamo tutti un Milan diverso. Servono idee chiare. E quando i presidenti sono presenti e sul posto, tutto è molto più facile".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan