Ganz: "I miei ricordi più belli lo scudetto del '99 e il derby dell'anno precedente"

Maurizio Ganz, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato i suoi ricordi con la maglia rossonera: "Lo scudetto del ‘99 e il derby del ‘97-98. Passare in una settimana dall’Inter al Milan, segnare e fare una grande partita, non era semplice. Sono passato da Inter a Milan perché loro non mi prendevano in considerazione e il Milan aveva bisogno di un attaccante. Ho indossato 13-14 maglie ma in fondo una sola: quella della correttezza, del dare sempre il 100 per 100".