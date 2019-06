Ganz: "Il Milan ha lottato, ha stretto i denti e ha espresso buon calcio: è questa la squadra che vogliamo vedere"

Intervistato da Milan Tv, Maurizio Ganz è tornato a commentare la stagione milanista: “Io credo che negli ultimi quattro o cinque anni, il Milan sia sempre arrivato tra settima e ottava posizione. Quest'anno ha sempre lottato per la Champions League, anche se ha avuto un momento di difficoltà dopo il derby, è questo però il Milan che vogliamo vedere. Una squadra che ha lottato, che ha saputo stringere i denti quando è stato il momento ma che ha anche fatto vedere buon calcio. Questo è un punto di partenza per il prossimo anno, in cui credo che il Milan partirà per riuscire ad arrivare in Champions League perché se lo meriterebbe”