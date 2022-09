Ganz presenta la partita contro il Parma: "Contenti di giocare allo Stadio Tardini, sarà una giornata particolare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, Maurizio Ganz ha parlato così della gara di domani contro il Parma: "Siamo contenti di giocare allo Stadio Tardini, anche personalmente perché da giocatore ho vestito la maglia del Parma e per me sarà una giornata particolare", ha detto alla vigilia Mister Maurizio Ganz. "Sarà una sfida difficile, siamo sempre in rincorsa e costretti a fare delle grandi prestazioni. Ci proveremo, cercando di migliorare il gioco e di ricompattare il gruppo recuperando come livello chi sta meno bene fisicamente. Speriamo di fare una grande gara".