Ganz sul successo in semifinale: "Contro la Roma abbiamo perso una Coppa Italia immeritatamente, ma non è stata una rivincita"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana Femminile tra Juventus e Milan, Mister Ganz ha parlato così del successo in semifinale con la Roma: "Abbiamo perso una finale di Coppa Italia immeritatamente. Abbiamo creato tante palle gol senza sfruttarle. Non è stata una rivincita, sono due partite totalmente diverse. Abbiamo migliorato la nostra prestazione e basta questo. Siamo consapevoli di avere un’ottima squadra e delle giocatrici che devono fare la differenza. È stata una vittoria voluta e costruita. Non era facile perché avevamo perso le ultime due di campionato con Inter e Juventus".