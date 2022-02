Garanzini su La Stampa: "Il Milan anche nei momenti difficili ha un'anima"

MilanNews.it

Tra le pagine de La Stampa è presente un fondo di Gigi Garanzini sull’andamento del campionato: “Il meglio lo ha offerto il Napoli d'autunno, prima della strage d'infortuni dei suoi leader. Poi è arrivata la grande striscia di risultati, ma anche di gioco, dell'Inter, mentre il Milan senza mai davvero incantare ha dimostrato anche nei momenti difficili di avere un'anima. Cosa che non è riuscita all'Atalanta, e sta cominciando a riuscire invece alla Juventus: grazie allo strepitoso innesto di Vlahovic e a dispetto di un organico che i continui incidenti del mestiere hanno ridotto davvero all'osso. Come andrà a finire è impossibile dire. Ma è chiaro che se l'Inter non fa più gol, e il Milan invece sì ma non riesce poi a difenderlo, uno scudetto che sembrava destinato a San Siro, dall'una o dall'altra parte, sta invece tornando in palio”.