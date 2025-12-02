Garlando: "Allegri ha scelto di rintanarsi indietro e attendere"

In testa al campionato, oggi, ci sono Milan e Napoli. In altre parole, a guardare tutti dall'alto verso il basso - ma non è una certezza in questa stagione vista la mutevolezza della classifica - sono mister Massimiliano Allegri e mister Antonio Conte. Due tecnici che hanno dominato il calcio italiano negli ultimi 15 anni e lo hanno fatto perseguendo strade anche molto simili. Dei due allenatori ne ha parlato il giornalista Luigi Garlando nel suo pezzo di commento uscito oggi sulla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Luigi Garlando su Conte e Allegri: "Va riconosciuto a Conte il tentativo di innalzare la qualità del suo prodotto per renderlo compatibile con la Champions, attraverso un mercato ambizioso che ha avuto in De Bruyne il fiore all'occhiello. Tecnica e possesso. Un dato spiega bene la trasformazione. Nel torneo scorso il Napoli era solo 15° per numero di azioni nemiche spezzate nella metà campo avversaria. Ora è tra le prime 3 con i piranha del Gasp. Conte ha spinto avanti il Napoli o lo ha reso più aggressivo. Non è sovrapponibile al Milan. I rossoneri hanno un baricentro più basso (49,4 m-51,7), recuperano palla più indietro (33,7 m-37,8), tengono meno palla (49,9%-56,6). Max ha scelto di rintanarsi indietro e attendere"