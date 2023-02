Garlando: "Non esistono derby che non contano. Lo scontro diretto vale la Champions"

MilanNews.it

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha presentato il derby di questa sera. Non ci si gioca lo scudetto, ma per Inter e Milan sarà un crocevia importante: "Derby che non contano non li hanno ancora inventati. Basta rimuovere la sottile patina di tristezza che lo ricopre per scoprire che anche questo pesa. E pesa parecchio. La tristezza c’è ed è inconfutabile, nel senso che Inter e Milan hanno vinto gli ultimi due scudetti e stasera si affrontano rispettivamente a 13 e 15 punti dalla vetta. Uno scontro diretto che vale la Champions Con 5 squadre raggruppate in 2 punti, in lotta per 3 poltrone Champions, è peccato mortale sperperare e, ancora di più, farlo in uno scontro diretto".