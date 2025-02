Garlando: "Quando sono entrati quei tre... Al posto di un 442 scolastico, un 42-fantasia di leonardiana memoria"

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, questa mattina ha scritto un pezzo sulla rosea in merito alle vittorie di Milan e Atalanta, per motivi diverse molto importanti per le due squadre, anche per come sono arrivate. Il collega ha parlato dei cambi che hanno svoltato la partita, dei nuovi arrivi, di come Conceicao dovrà amalgamarli bene l'uno con l'altro nel contesto pre-esistente, della rincorsa alla Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Garlando sulla vittoria del Milan a Empoli: "Quando sono entrati quei tre, a inizio ripresa è cambiata l’aria. Conceicao si è giocato gli assi: Pulisic, Gimenez e Leao. È stato come quando il sole esce dalle nuvole. Il pallone si è messo a correre, l’Empoli si è ritirato come una marea. Al posto di uno scolastico 4-4-2 stile Porto, è subentrato un 4-2-fantasia di leonardiana memoria: Pulisic, Joao Felix, Leao alle spalle di Gimenez. A Empoli è nato il Milan che rincorrerà il quarto posto e che cercherà di fare strada in Champions e Coppa Italia".