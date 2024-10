Garlando: "Urge un Leao trascinante. Sarà capitano? La fascia liquida non aiuta"

Questa mattina Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha scritto sulle colonne della rosea un pezzo sulla ripresa del campionato, prevista per questo weekend, concentrandosi in particolare sul calendario imminente e del prossimo futuro delle squadre big e in lotta per le zone alte della classifica. Ha parlato anche di Milan che sabato alle ore 18 giocherà contro l'Udinese - storicamente una bestia nera del Diavolo - a San Siro.

Le parole di Luigi Garlando sul Milan: "Serve un Milan diverso da quello senz’anima di Firenze e urge un Leao trascinante. Sarà capitano? Boh… La fascia liquida non aiuta una squadra alla ricerca di riferimenti solidi. L’Udinese, tecnica e fisica, è in fiducia ma il Milan deve risalire, deve puntare ai 6 punti con i friulani e con il Bologna, perché dopo arriva il Napoli. Servirà morale alto per viaggiare al Beranbeu"