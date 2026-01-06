Gasp trova i gol delle punte: 0-2 al Lecce. Camarda buona prova
La risposta della Roma, rispetto alla vittoria del Como nella gara delle 15 con i lariani che avevano raggiunto giallorossi e Juventus a quota 33 punti in classifica, non si è fatta attendere: la formazione di Gianpiero Gasperini è andata a vincere al "Via del Mare" contro il Lecce per 0-2, grazie ai gol dei due centravanti. La prima rete, nel primo tempo, di Evan Ferguson, la seconda, nella ripresa, di Artem Dovbyk. In più l'ennesimo clean sheet del campionato. Dall'altra parte Francesco Camarda è partito titolare e ha giocato un buon primo tempo, lasciato solo a fare sportellate con i tre difensori della Roma: tante palle difese e lavorate bene, senza appoggio però dei compagni.
19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO
MARTEDÌ 06/01
ore 15, Pisa-Como 0-3
ore 18, Lecce-Roma 0-2
ore 20.45, Sassuolo-Juventus
MERCOLEDÌ 07/01
ore 18.30, Bologna-Atalanta
ore 18.30, Napoli-Hellas Verona
ore 20.45, Parma-Inter
ore 20.45, Torino-Udinese
ore 20.45, Lazio-Fiorentina
GIOVEDÌ 08/01
ore 18.30, Cremonese-Cagliari
ore 20.45, Milan-Genoa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan