Gasp trova i gol delle punte: 0-2 al Lecce. Camarda buona prova

La risposta della Roma, rispetto alla vittoria del Como nella gara delle 15 con i lariani che avevano raggiunto giallorossi e Juventus a quota 33 punti in classifica, non si è fatta attendere: la formazione di Gianpiero Gasperini è andata a vincere al "Via del Mare" contro il Lecce per 0-2, grazie ai gol dei due centravanti. La prima rete, nel primo tempo, di Evan Ferguson, la seconda, nella ripresa, di Artem Dovbyk. In più l'ennesimo clean sheet del campionato. Dall'altra parte Francesco Camarda è partito titolare e ha giocato un buon primo tempo, lasciato solo a fare sportellate con i tre difensori della Roma: tante palle difese e lavorate bene, senza appoggio però dei compagni.

19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDÌ 06/01

ore 15, Pisa-Como 0-3

ore 18, Lecce-Roma 0-2

ore 20.45, Sassuolo-Juventus

MERCOLEDÌ 07/01

ore 18.30, Bologna-Atalanta

ore 18.30, Napoli-Hellas Verona

ore 20.45, Parma-Inter

ore 20.45, Torino-Udinese

ore 20.45, Lazio-Fiorentina

GIOVEDÌ 08/01

ore 18.30, Cremonese-Cagliari

ore 20.45, Milan-Genoa