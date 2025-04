Gasperini a DAZN: "Dovendo giocare in fascia contro Leao e Theo, ho messo il ragazzino di 37 anni insieme a Bellanova perché potessero difenderli ma anche attaccarli"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 1-0 contro il Milan: "Un gol molto bello e determinante, frutto dell'inserimento dell'esterno e del centrocampista. Nel primo tempo difficilmente ci siamo riusciti, questa è stata una bella azione corale".

Chi te fa fare di lasciare l'Atalanta?

"Per me è una stagione incredibile, la vittoria di questa sera ci dà la possibilità di raggiungere nuovamente la Champions che è un traguardo straordinario, fondamentale per Bergamo".

Con un'altra stagione in Champions potrebbe restare?

"Quella di stasera è già una serata meravigliosa, il campionato sta diventando veramente difficile. La vittoria del Bologna poteva essere pericolosa, aver vinto a San Siro dà una svolta incredibile. Dobbiamo arrivare al massimo del traguardo dopo una stagione fantastica, sarebbe bello coronarlo con questo risultato".

Bellanova braccetto?

"A parte le difficoltà numeriche che avevamo in difesa, Kossounou viene da un infortunio e stasera è rientrato molto bene. Come Toloi, che ha la pelle colorata di nerazzurro ma aveva qualche acciacco, invece sono stati straordinari quando sono entrati. Aver perso Kolasinac è stata una cosa pesantissima per noi, perché oltre a essere molto forte interpreta benissimo il ruolo in campo. Dovendo giocare in fascia contro Leao e Theo questo ragazzino di 37 anni insieme a Bellanova potessero difenderli ma anche attaccarli e lo hanno fatto molto bene per un tempo, poi abbiamo dovuto fare i cambi ma è andata bene lo stesso".

C'è un po' di rammarico?

"Non scherziamo, come si fa ad avere rammarico con 64 punti. Vero che siamo a 7 punti dalla coppia di testa e questo è dovuto agli scontri diretti persi, però sotto l'aspetto tecnico pensare che l'Atalanta potesse giocare per lo scudetto è un po' esagerato. Basta vedere le squadre dietro di che forza sono".