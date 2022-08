Gasperini contro Pioli, le statistiche nei face-to-face tra i due allenatori

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, scrive la redazione di FootStats, si appresta ad affrontare Gian Piero Gasperini avendo vinto gli ultimi tre confronti diretti con il suo collega. L'attuale tecnico del Milan è anche in vantaggio nel computo complessivo dei precedenti. Gasperini è sotto anche nei confronti diretti contro il Milan squadra con la quale ha vinto 8 volte e perso 10.

Pioli parte invece in vantaggio negli incroci con l'Atalanta (11-7). Le tre vittorie consecutive con Gasperini sono anche tre vittorie di fila ai danni dei nerazzurri. Significativa in termini numerici l'affermazione per 7-1 che l'Inter, da lui guidata, seppe infliggere ai bergamaschi il 12 marzo 2017.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS PIOLI

7 vittorie di Gasperini

4 pareggi

10 vittorie di Pioli

22 gol fatti dalle squadre di Gasperini

30 gol fatti dalle squadre di Pioli