Gasperini su Kessie: "Avrà fatto qualche gara sottotono, ma è un giocatore straordinario"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso, come riportato dal live di TMW, in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan su Kessie: "Ogni partita è diversa. Al di là della doppietta di Kessié su rigore non è stata una partita fantastica. Non vedo proprio tutte le partite del Milan, avrà fatto qualche gara sottotono, ma è un giocatore straordinario. Ha tutte le credenziali".