Gattuso: "Abate e Zapata via? Precisa linea societaria"

Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche degli addii di Zapata e Abate: "Questo sono scelte societarie, ho detto quello che pensavo ma rispetto la scelta del club che vuole andare su una linea ben precisa. Per come si sono comportati e la loro professionalità, posso solo dire cose positive. Poi le scelte le fa il club, bisogna veramente ringraziare per la professionalità che hanno messo fino all'ultimo giorno".