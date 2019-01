Gattuso: "Cutrone quando entra spacca la partita, ha sempre lo spirito giusto. Vedremo se giocheremo con due punte a Gedda"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso si è soffermato anche su Cutrone e sulla possibilità di vederlo in campo contro la Juventus a Gedda: "Bisogna anche vedere la storia del ragazzo e vedere se riusciamo a supportare un modulo come il 4-4-2. Patrick è un giocatore che quando entra spacca sempre la partita e riesce sempre a trovare continuità di prestazione. Vediamo. Non è un problema, quando entra entra sempre con lo spirito giusto. Vedremo se giocheremo con una o due punte".