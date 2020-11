Gattuso ritrova Bonera e Ibra dopo quasi 10 anni dall'ultimo scudetto insieme

In avvicinamento alla gara tra Napoli e Milan, Sportmediaset ha riportato le ultime news circa il big match in programma domani sera al San Paolo. L'importante partita metterà di fronte due delle squadre più in forma del campionato e vecchi compagni: circa 10 anni fa, infatti, Gattuso festeggiava lo scudetto rossonero con Bonera e Ibrahimovic ora invece se li ritroverà contro. Guardando alle formazioni, in particolare, i rossoneri perdono Leao ma ritrovano Rebic. Per il resto formazione confermata. Il Napoli, invece, perde Osimhen (oltre a Hysay e Rrahmani) e Gattuso ha deciso di ricollocare Mertens come falso nueve.