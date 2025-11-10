Gattuso spera che si possa fare uno stage con la Nazionale a febbraio

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - ''Potremmo trovare uno spazio a febbraio per uno stage di uno o due giorni prima dei play-off di marzo per il Mondiale, speriamo di riuscirci, ma i calendari sono pieni''. Così Rino Gattuso nel corso della conferenza stampa a Coverciano in occasione delle partite di qualificazioni al Mondiale contro Moldova e Norvegia. ''Se da parte dei dirigenti dei club c'è la consapevolezza che bisogna mettere al centro la Nazionale? In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma ma non c'è lo spazio nei calendari - ha ribadito il ct azzurro - Non credo si possa neppure anticipare l'ultima giornata di campionato prima dei playoff. Quindi dovremo essere bravi noi, andando a vedere i ragazzi in giro, cenare con loro, continuando a vedere tante partite.

Dovremo gestirci così, ci stiamo lavorando, anche la Lega di Serie A ci sta provando e la ringraziamo ma appare tutto molto difficile. Ora siamo all'11esima giornata, quando ci ritroveremo sarà la 30esima, è tantissimo tempo ma la situazione è questa''. (ANSA).