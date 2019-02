Gattuso su Calhanoglu: "Ci ha sempre messo impegno e garra, nessuno gli può dire niente. Ora è in ripresa. Condivido con tutta la squadra il nostro abbraccio"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Hakan Calhanoglu: “Oggi si vive in un mondo tecnologico e quando giovava nel Leverkusen buttava giù le porte. Abbiamo preso poche punizioni dal limite e non riusciamo a sfruttare queste sue doti. Calha, in tutti questi mesi, ci ha messo sempre impegno e garra e nessuno gli può dire niente. Poi si può contestare il fatto che ci potesse dare qualcosa in più. È in ripresa. L’abbraccio l’ho dato a lui, ma lo condivido con tutti. Mi piace aiutare i ragazzi”.