Gattuso sull'Italia: "Orgoglioso di questa Nazionale. Centrocampo fortissimo"

Nella lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, Gennaro Gattuso, ha elogiato la Nazionale di Roberto Mancini che ha vinto l’Europeo appena una settimana fa. Gattuso ha detto: “Sono stato orgoglioso. Siamo riusciti a prenderci la coppa non con il nostro stile. Nella finale è stata l'Inghilterra a giocare all'italiana. Mancini ha invece preso una direzione diversa. La sua intuizione è stata sorprendente per noi e per gli avversari. Mai visto in azzurro un centrocampo tecnico come quello con Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli e gli altri. Mossa rivoluzionaria e vincente. Gli inglesi hanno sempre saputo perdere. Stavolta no. Forse erano sicuri di vincere. Nessuno ha mai avuto dubbi sulla loro correttezza, ma hanno scritto una brutta pagina per la loro nazione”.