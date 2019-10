Gazidis: "Elliott ha salvato un club dalla retrocessione in serie D"

L'ad del Milan, Ivan Gazidis, durante la presentazione di Stefano Pioli, ha ricordato come il fondo Elliott abbia salvato il Club dal fallimento. Ecco il suo discorso:

"Comprendo e condivido la frustrazione dei nostri tifosi. Il Milan ha sofferto negli ultimi anni, comprensibile che si tema che le difficoltà del club non finiranno mai, ma siamo in un percorso che non è facile. Stiamo affrontando una congiuntura che sarebbe più comodo provare a minimizzare, ma non possiamo farlo, se ci teniamo al club. Abbiamo ereditato un Club che abbiamo dovuto salvare dall'insolvenza – da una retrocessione in Serie D che purtroppo altri club, come Parma, Napoli, Fiorentina in passato hanno patito. Stiamo lavorando con professionalità, cuore e anima ogni giorno per riportare il Milan su un percorso positivo. Abbiamo ereditato enormi violazioni finanziarie, che hanno portato alla nostra esclusione dalle competizioni UEFA. Non dico con superficialità che il percorso è difficile: è difficile, e ci vorrà del tempo, e non ho la pretesa di dire che non commetteremo errori lungo la strada".