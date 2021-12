Gazidis: "Il calcio italiano deve aprirsi al progressive football"

In una lunga intervista rilasciata a Sportweek, Ivan Gazidis ha parlato così del calcio italiano: "Credo che il calcio italiano debba aprirsi per puntare su un gioco più moderno e coraggioso, quello che io definisco progressive football. In Italia il gioco subisce troppe pause. Ci cono troppi interventi arbitrali. Il tempo effettivo è inferiore e meno intenso di quello di altri campionati. Il Var? Sono lavori in corso. Non si può fare a meno della tecnologia, ma dovremmo imparare a usarla meglio per diminuire le interruzioni di gioco”.