Gazidis: "Leonardo tornato al Milan in un momento di necessità, ci ha messo il cuore e gli sono grato"

All'interno del comunicato che ha ufficializzato l'addio di Leonardo dal Milan, Ivan Gazidis, Amministratore Delegato del club, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro".