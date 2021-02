Gazidis: "Vogliamo modernizzare il club per raggiungere i tifosi in giro per il mondo"

L'AD del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Grant Wahl per il podcast "Fútbol". Queste le sue dichiarazioni sulla modernizzazione del club: "Il secondo pilastro è quello di modernizzare il club. Sviluppare la digitalizzazione del club per raggiungere più tifosi possibile in giro per il mondo. Abbiamo più di 500 milioni di tifosi, ma quando sono arrivato due anni fa il club non aveva un’applicazione ufficiale ad esempio. Da questo punto di vista stiamo crescendo e migliorando a vista d’occhio, la scorsa settimana abbiamo inaugurato gli “Studios” per sviluppare contenuti digitali originali.