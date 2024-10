Gazzetta - Bologna-Milan rinviata: non si giocherà. Vince la linea dei rossoblù

La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, fa un riassunto di come si sia arrivati alla decisione da parte della Lega Serie A di rinviare Bologna-Milan prevista per domani pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Dall'Ara.

Dopo aver esplorato le soluzioni Como ed Empoli per giocare in campo neutro, riporta la rosea, il Cda della Lega ha deciso per il rinvio. Grande soddisfazione per il Bologna, che ha spinto per il no. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha spinto parecchio per arrivare a questa decisione. Già prima della decisione ufficiale il primo cittadino della città emiliana aveva fatto capire di essere soddisfatto dell'ipotesi rinvio: "Questa mattina ho sentito i rappresentanti della Lega Calcio per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio"

Paolo Scaroni, uscendo dall'assemblea di Lega, ha infine espresso il suo disappunto: "La partita è rinviata perché con una decisione a mio avviso incomprensibile il sindaco ha vietato che la gara si giocasse anche a porte chiuse. Non ho capito perché. Di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa".