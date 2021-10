Gazzetta - Brahim Diaz da blindare: il Milan studia il piano

A Casa Milan si lavora anche per Brahim Diaz. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da qualche tempo i dirigenti rossoneri stanno studiando il piano per acquisire lo spagnolo a titolo definitivo ed evitare di esporsi al rischio di perderlo tra due anni. L’accordo stipulato con il Real Madrid prevede che il giocatore resti in prestito a Milano per due anni, con il club rossonero che potrà riscattarlo per 22 milioni. I Blancos, però, potrebbero riportarlo alla base versandone 5 nelle casse milaniste. Strappare un sì di Diaz per votare rossonero sin da subito - scrive la rosea - è il tentativo che farà il Milan.