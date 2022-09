Gazzetta - Buone notizie per Pioli: Tonali, Calabria e Rebic verso il recupero

MilanNews.it

Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Pioli riceve buone notizie: l’infermeria si svuota piano piano, con Tonali, Calabria e Rebic quasi pronti per essere arruolati per la gara di campionato contro l'Empoli. Sandro era tornato prima della nazionale precauzionalmente, mentre per Calabria sono state escluse lesioni. Rebic è pronto dopo essersi fermato a lungo per un forte mal di schiena.