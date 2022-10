Gazzetta: "Calabria-Saelemaekers, fascia destra da rifare. Dest, possibile chance"

MilanNews.it

In merito agli infortuni in casa rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Calabria-Saelemaekers, fascia destra da rifare. Dest, possibile chance". Contro l'Empoli, si sono fatti male sia il capitano del Milan che l'esterno belga, i quali torneranno in campo solo nel 2023 dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. Una brutta tegola per Pioli che nelle prossime settimane dovrà ingegnarsi per riassemblare la catena di destra, con Sergino Dest che avrà una chance dal primo minuto mercoledì contro il Chelsea (l'attaccante esterno sarà invece Krunic).