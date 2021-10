Gazzetta - Champions, il Milan sa di non valere lo zero in classifica

Una partita da non sbagliare. Il Milan si presenta a Oporto consapevole della sua forza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due sconfitte in Champions non hanno intaccato l’autostima della squadra di Pioli, che ad Anfield, contro il Liverpool, aveva ribaltato lo svantaggio prima di prendere atto dignitosamente della superiorità dell’avversario. Il k.o con l’Atletico Madrid, invece, è stato figlio dell’ingenuità di Kessie e di ingiustizie arbitrali. Insomma, il Milan sa bene di non valere lo zero in classifica e contro il Porto proverà a ribellarsi all’ultimo posto nel Gruppo B. Pioli ha reso forte il gruppo anche contro la malasorte. Sfigurato dagli infortuni, nell’ultimo turno di campionato ha rimontato due gol al Verona e vinto di nervi. Con lo stesso spirito - e gli stessi cerotti - stasera proverà a ribaltare il suo destino europeo.